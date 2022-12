België stelt in 2023 artilleriebatterij van Brasschaat ter beschikking van NAVO's VJTF

Cel van 15m² met gat in grond als toilet: in deze omstandig­he­den zit beruchte influencer Andrew Tate in gevangenis

Andrew Tate, zijn broer Tristan en twee Roemeense vrouwen zitten voor minstens dertig dagen vast in een gevangenis in Boekarest op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Dat heeft de rechtbank van Boekarest beslist. Tate zal aftellen naar het nieuwe jaar in een cel die op geen enkele manier lijkt op de luxe die hij gewend is.

16:27