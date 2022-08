België registreert 624 besmetting met apenpokkenvirus, wereldwijd 35.000 gevallen en 12 overlijdens

In ons land gaat het om 336 gevallen in Vlaanderen (54 procent), 223 in Brussel (36 procent) en 65 in Wallonië (10 procent). Zo goed als alle patiënten (96 procent) vertoonden huidletsels. Ongeveer 66 procent had ook algemene symptomen zoals koorts en onwel zijn. 34 procent had opgezwollen lymfeklieren.