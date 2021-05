België neemt deel aan pilootfase Europees vaccinatiecertificaat - Biden wil tegen juli 70 procent van volwassenen vaccineren

Binnenland Van ‘vampier’ over ‘wolf in schaapskle­ren’ tot ‘de zonnebril’: ook deze moorde­naars uit ons land kregen levenslang

4 mei Het Antwerpse hof van assisen heeft Marc Laudet (46) en Ashley Van de Velde (36) veroordeeld tot de levenslange opsluiting voor de roofmoord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts (45). Sinds de afschaffing van de doodstraf in 1996, is ‘levenslang’ de hoogste straf die een rechtbank in ons land kan opleggen. Uit deze voorbeelden blijkt dat ze allemaal vastzitten voor de meest gruwelijke feiten.