België mag coronatest vragen van reizigers die terugkeren uit Portugal: “Maar quarantaine gaat te ver”, oordeelt Europa

HET DEBAT. Is het tijd om afscheid te nemen van het mondmasker?

11:40 De Britten mogen vanaf 19 juli zelf kiezen of ze een mondmasker dragen in het openbaar. In Nederland, Frankrijk en heel wat andere Europese landen behoort de mondmaskerplicht al grotendeels tot het verleden. In België lijken politici en experts echter nog geen voorstander van het afschaffen van de mondmaskerplicht. Wat denk jij? Is het ook bij ons tijd om de mondmaskers op te bergen? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat enkele atleten en experts ervan vinden.