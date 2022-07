België koopt 30.000 vaccins tegen het apenpokkenvirus

De bilateraal aangekochte vaccins komen bovenop de stock van ruim 3.000 doses die de federale overheid van de Europese Unie heeft ontvangen. Die worden momenteel toegediend in de negen referentiecentra in het land aan mensen die een zeer-hoog-risicocontact hebben gehad met besmette mensen, zoals seksuele partners.

Behoudens productietegenslagen zou er mogelijks in het najaar een eerste lading van 10.000 dosissen geleverd worden. “Er wordt maximaal gesensibiliseerd, maar tegelijkertijd blijven de cijfers oplopen en moeten we goed voorbereid zijn. Zodra we de extra dosissen ontvangen, hopelijk vroeg in het najaar, gaan we meer risicopersonen kunnen uitnodigen voor vaccinatie”, zo licht Vandenbroucke zaterdag toe in een persbericht.