België geeft ‘stoffelijk overschot’ van Lumumba terug aan Congo: kistje met tand oud-premier gaat naar familie

Het Egmontpaleis vormde vanochtend het decor voor een historische gebeurtenis. In aanwezigheid van de Belgische premier Alexander De Croo en zijn Congolese evenknie Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge heeft ons land de stoffelijk resten, in feite één tand, van de vroegere Congolese premier Patrice Emery Lumumba teruggeven aan de familie van de politicus.

De federale procureur Frédéric Van Leeuw overhandigde het kistje met de tand van Lumumba omstreeks 10 uur in een besloten plechtigheid aan de familie van de illustere Congolese politicus, zijn dochter Juliana en twee van zijn zonen Roland en François Lumumba. De overdracht is van groot symbolisch belang, aangezien de kinderen van Lumumba hun vader nu eindelijk kunnen begraven.

Van Leeuw noemde de overdracht “een grote eer”. Hij vond het persoonlijk belangrijk om deze daad te kunnen stellen en zei dat we niet “met wrok” mogen blijven zitten.

Na de overdracht vindt een officiële plechtigheid plaats in aanwezigheid van de familie en de politieke delegaties. Om 12 uur vertrekt de lijkwagen naar de Congolese ambassade.

Volledig scherm De kinderen van Patrice Lumumba. Van links naar rechts: François, Roland en Juliana Lumumba © REUTERS

Waarom werd de tand niet in Congo teruggegeven? Onze reporter legde tijdens de staatsbezoek in Congo uit waarom:

Lumumba was de eerste premier van onafhankelijk Congo. Op 17 januari 1961, slechts enkele maanden na de onafhankelijkheid van België, werd hij in het afgescheiden Katanga doodgeschoten door lokale soldaten, maar in aanwezigheid van Belgische officieren. Het lichaam van de 35-jarige Lumumba werd opgelost in zwavelzuur. Wat overbleef was een tand, die in het bezit kwam van de indertijd aanwezige Belgische agent Gerard Soete. De tand werd in beslag genomen bij zijn dochter tijdens een onderzoek naar oorlogsmisdaden dat in 2011 was geopend in Brussel.

DNA-onderzoek

Het is niet 100 procent zeker of de tand wel degelijk die van Patrice Lumumba is. Er is namelijk nooit DNA-onderzoek uitgevoerd, aangezien de tand daarvoor volledig verpulverd zou moeten worden. De familie van Lumumba wou dat niet, en neemt naar eigen zeggen aan dat de tand die van hun vader is.

Volledig scherm Archiefbeeld. Premier Patrice Lumumba (midden) tijdens een staatsbezoek aan Marokko (08/08/1960) © AFP

Rondreis doodskist

Voor Congo is de teruggave van de stoffelijke resten van de nationale held een belangrijke aangelegenheid. “Congo keert eindelijk terug naar Congo”, schetste Roland Lumumba het belang van de gebeurtenis. Het vertrek naar Kinshasa is gepland voor 21 juni.

Nadien organiseren de Congolezen een rondreis van de doodskist via onder meer Lumumba's geboortedorp Onalua en zijn politieke bolwerk Kisangani. Op 27 juni keert de kist terug naar de hoofdstad, waar het stoffelijk overschot op 30 juni wordt begraven.

De Croo: “Transparantie over pijnlijke geschiedenis”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) benadrukt dat de overdracht een erg belangrijk moment is, zowel voor ons land als voor de Congolese bevolking. “De voorbije weken zijn we duidelijk geweest over ons koloniaal verleden (...). De koning heeft zeer duidelijk gemaakt dat het koloniale systeem gebaseerd was op ongelijkheid en exploitatie, dat het vaak tot geweld heeft geleid en dat het een zeer pijnlijke geschiedenis is geweest voor de Congolese bevolking”, aldus De Croo. De premier onderlijnde bovendien de morele verantwoordelijkheid die ons land draagt voor de moord op Lumumba.

“We moeten van de gelegenheid gebruikmaken om in het reine te komen met onze geschiedenis”, klonk het. Volgens de premier is het van groot belang om transparant te zijn over de rol die ons land heeft gespeeld en moeten we kijken naar hoe we een betere toekomst kunnen bouwen, onder meer door het Congolese volk bij te staan in de strijd tegen corruptie en hen te voorzien van een betere gezondheidszorg.