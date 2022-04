België en Polen vorig jaar draaischijf voor illegale tabakproductie in Europa

In 2021 zijn 74 illegale sigarettenfabrieken ontmanteld in Europa, een stijging met ruim 57 procent tegenover 2018. Negen daarvan lagen in België, waarmee ons land op een bedenkelijke tweede plaats prijkt.

België is volgens de douane een draaischijf voor illegale tabakproductie. Dat komt door de centrale ligging, waardoor de tabak gemakkelijk kan worden uitgevoerd. De illegale tabak gaat voornamelijk naar het Verenigd Koninkrijk, al worden Griekenland en Frankrijk steeds belangrijker als afzetmarkt. De recent verhoogde accijnzen in Frankrijk spelen daar een rol in.

Polen telde vorig jaar veruit de meeste illegale productiesites van sigaretten in Europa, met 32. België volgt op de tweede plaats met 9 sites, In Nederland werden 8 fabrieken opgedoekt. Wat illegale waterpijpproductiesites betreft staat Duitsland op één met 11, gevolgd door Zweden met 8 en België met 3. Ook daar was 2021 een recordjaar, met 75 procent meer ontmantelingen dan in 2018.

Van Peteghem: “Oneerlijk” en “onaanvaardbaar”

De overheid loopt heel wat inkomsten mis door illegale tabakproductie, reden waarom minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) er een prioriteit van maakt ze aan te pakken. “De productie van illegale tabak is niet alleen een grote bedreiging voor onze publieke gezondheid, maar ondermijnt ook ons belastingsysteem, dat gebaseerd is op solidariteit”, zei hij woensdag bij de voorstelling van de cijfers. “Elke euro die de illegale producenten niet betalen, moeten eerlijke belastingbetalers uiteindelijk ophoesten. Dat is niet alleen oneerlijk, maar ook onaanvaardbaar.”

Douane-baas: “Multinational zonder belastingen”

De stijgende cijfers zijn het gevolg van een uitgebreidere Europese samenwerking op het vlak van inbeslagname van illegale sigaretten en de ontmanteling van illegale fabrieken in Europa.

Die verloopt via EMPACT, het European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats, een Europees samenwerkingsprogramma voor de aanpak van allerhande vormen van criminaliteit. Oorspronkelijk waren alleen België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Europol bij dat initiatief betrokken, intussen gaat het al om 23 Europese lidstaten. België heeft sinds 2018 de leiding over het EMPACT-initiatief om illegale tabakproductie aan te pakken.

Volgens de administrateur-generaal van de Belgische douane Kristian Vanderwaeren worden de productiesites almaar groter en professioneler en zijn de misdaadbendes steeds beter georganiseerd. Bovendien zijn de fabrieken vaak mobiel, waardoor ze snel verplaatst kunnen worden. “Men runt eigenlijk een multinational zonder belastingen te betalen.”