Belgen in Wuhan mogelijk donderdag naar ‘huis’: “Ik snap dat we in quarantaine moeten. Al zou ik liever thuis zitten” FT

28 januari 2020

15u22 0 De Belgen die weg willen uit Wuhan en omgeving, vliegen mogelijk donderdag met een Frans vliegtuig terug. Het is alvast een van de opties die Buitenlandse Zaken bestudeert. Johan Smets en zijn vrouw, die vastzitten in de Chinese stad, vrezen dat ze bij aankomst twee weken in quarantaine worden gezet.

Het eerste vliegtuig met Franse burgers vertrekt donderdag vanuit Wuhan naar Frankrijk, zo heeft de Franse staatssecretaris van Verkeer gemeld. Allemaal zullen ze bij aankomst in Parijs onmiddellijk in quarantaine worden gezet, ook als ze nog geen symptomen vertonen. De vlucht stond normaal morgen gepland, maar loopt vertraging op.

De kans is groot dat het vliegtuig gevuld wordt met andere Europese burgers, onder hen dus ook Belgen die zich vrijwillig aanmelden om gerepatrieerd te worden. Dat meldt Buitenlandse Zaken. “Al is dit scenario nog niet helemaal zeker. Het is één van de opties die we bekijken”, zegt woordvoerder Arnaud Gaspart. “Daarom zijn we voorzichtig in onze communicatie: het moet een realistisch plan zijn." De Europese Commissie heeft vandaag nog laten weten de evacuatie van EU-burgers te zullen coördineren.

In de zorg

De Belgische ambassade in China heeft er momenteel nog geen zicht op hoeveel Belgen willen vertrekken, maar een van hen is Johan Smets uit Strombeek-Bever. Hij reisde vorige week naar Wuhan om er met zijn Chinese vrouw en haar familie Nieuwjaar te vieren. Ze zouden op 10 februari naar ons land terugkeren, maar dat is dus niet mogelijk.

“Uiteraard wil ik mee", laat hij ons weten. “De ambassade belde mij gisteravond laat zelf op om onze toestand te checken. Ze deelden ook mee dat er nog geen concrete afspraken zijn gemaakt rond de evacuatie. Al vermoed ik wel dat ze maatregelen zullen nemen zoals ook Frankrijk plant." Dat betekent: twee weken quarantaine bij aankomst in Parijs. “Ik werk in de zorgsector”, aldus Johan nog. “De arbeidsgeneesheer van mijn werk vermoedt ook dat ik in quarantaine word geplaatst. Ik zou natuurlijk gewoon liever thuis zitten, maar ik begrijp dat dit een noodzakelijke maatregel is.”

Lichte verkoudheid

Johan wil ook 100 procent zeker weten dat hij niet besmet is. “Mijn bezorgdheid gaat vooral uit naar de mensen met wie ik dagelijks werk. Ik zou niet op mijn geweten willen hebben dat zij ernstig ziek zouden worden door mijn aanwezigheid.” Johan zegt zich goed te voelen, “al heb ik wel een lichte verkoudheid, die ik meenam uit België. Zolang het bij een hoestje blijft, onderneem ik niets. De ziekenhuizen hier zitten overvol. En het laatste wat ik wil, is om tussen de geïnfecteerden te gaan zitten.”

Momenteel zijn Johan en zijn Chinese familie al vijf dagen het huis niet uit geweest. “Nochtans kunnen we en mogen we buiten”, zegt hij. “We hadden voldoende eten en drinken, maar plannen morgen toch boodschappen te doen. Dan gaan we het erop wagen.”

Meer over Johan Smets

Wuhan