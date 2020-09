Belgen in elkaar geslagen op petanquetornooi in Marseille: “Ze zaten ons achterna met hun ballen” HR

02 september 2020

11u17

Bron: France 3, La Provence 11 Een team van drie Belgische petanquespelers heeft - letterlijk - klappen gekregen op een petanquetornooi in Marseille. De ruzie begon met een dispuut over de score. “Ze zaten ons achterna met hun ballen”, verklaarde een van de slachtoffers. Het mondde uit in een knokpartij waarbij de Belgen gewond raakten.

De Mondial La Marseillaise is dit jaar al aan zijn 59ste editie toe en is wellicht het grootste petanquetornooi ter wereld. Meestal telt het, verspreid over enkele dagen, zo'n 15.000 deelnemers en 150.000 toeschouwers. Normaal vindt het elk jaar in juli plaats, maar dit jaar was het vanwege corona uitgesteld. Afgelopen zondag, op de openingsdag, begonnen drie 30-jarige Belgen er aan een wedstrijd tegen drie mannen uit Marseille.

“De wedstrijd verliep vlotjes”, verklaarden de Belgen aan France 3. “We wonnen met 1-13.” Na de wedstrijd schudden beide teams elkaar de hand, waarna de Fransen de scorekaart naar de jury brachten. Toen de Belgen die wilden valideren, merkten ze dat de score was omgedraaid naar 13-1.

Rode ogen

De ‘thuisploeg’ had volgens de Belgen stevig gedronken. “Ze hadden rode, dronken ogen”, klinkt het. Omdat een stevige discussie ontstond, besliste de scheidsrechter beide teams te diskwalificeren. Maar daarna liep het pas echt goed fout.

Ouders met kinderen

“Ze daagden ons uit en achtervolgden ons met hun ballen”, zegt een Belg. De Fransen kregen daarbij hulp van vrienden uit Marseille. Er ontstond chaos, waarbij de Belgen probeerden te ontsnappen aan hun belagers. Ouders met hun kinderen keken verbaasd toe hoe de Belgen verschillende klappen incasseerden.

“We riepen om hulp, maar niemand kwam tussenbeide. Zelfs een bewaker die ter plaatse kwam, deed eerst niets”, aldus een verbouwereerd slachtoffer. Een van de Belgen raakte gewond aan zijn been, een andere kreeg slagen op zijn hoofd. “We zijn hier weg vooraleer het verder uit de hand loopt”, klonk het nog.

Nieuwe vechtpartij

Het was niet het enige incident tijdens het tornooi. Gisteren, tijdens een wedstrijd op hoog niveau die live werd uitgezonden op televisie, viel een speler plots een toeschouwer aan die hem de hele tijd beledigingen toeriep.

