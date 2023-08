Belgen die na staatsgreep Niger willen verlaten worden met Franse vliegtuigen geëvacueerd

KIJK. Staatsgreep stort Niger in onrust:

Over hoeveel mensen het precies gaat, kan Buitenlandse Zaken niet zeggen. Het gaat zowel om mensen met de Belgische nationaliteit als “belanghebbenden”. Dat zijn mensen die een band hebben met ons land, via bijvoorbeeld familie.

Het is ook niet bekend wanneer de evacuatie zal plaatsvinden. Het gaat om een “complexe operatie” en Buitenlandse Zaken zal pas meer details geven als die is afgelopen, klinkt het. “De veiligheid van de Belgen is onze prioriteit.”

De Fransen zijn in ieder geval zelf al begonnen met de evacuatie, zo blijkt uit foto's die via persbureau ‘AP’ vandaag werden verspreid. Daarop is te zien hoe Franse militairen personen assisteren op het internationale vliegveld van Niamey, de hoofdstad van Niger. Het is niet geweten of er onder de personen ook Belgen zijn.

Eerder op de dag had Buitenlandse Zaken al laten weten dat het weet heeft van zowat 110 Belgen in het Afrikaanse land. Het gaat om negentig Belgen die zich hebben ingeschreven in het consulaire register van Niger en een twintigtal landgenoten die hun aanwezigheid in het land hebben gesignaleerd via de webapplicatie Travellers Online.

Vorige week vond in Niger een staatsgreep plaats, waarbij de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum werd afgezet. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot de nieuwe leider van het land. Sindsdien heerst er onrust in Niger.

UIT HET ARCHIEF. ‘Onze jongens’ in Niger