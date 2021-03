Belg wil 325 kilo coke uithalen in Kopenhagen maar loopt in hinderlaag

Wat de groep uithalers echter niet wist, is dat de Deense politie in een hinderlaag lag. Ze waren getipt nadat Duitse douaniers de drugs hadden ontdekt bij een controle in Bremerhaven. Zij haalden de drugs eruit, maar bleven de container wel volgen in de hoop de criminelen te vatten.

Onderzoek wees uit dat de container verstuurd is vanuit Brazilië. Via een tussenstop in Nederland belandde hij in Bremerhaven (Duitsland) en vervolgens in Kopenhagen (Denemarken). Hij zou afgeleverd worden bij een bedrijf in de buurt van Kopenhagen, maar dat zou niet op de hoogte geweest zijn van de bijzondere lading.