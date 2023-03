Belg verdacht van dubbele moordpoging na mysterieuze misdaad in Duitse hotelkamer

Na het overlijden van haar zoon in Zuid-Afri­ka, ondernam Annemie zelf de reis: “Het had iets helends om op die plek te staan”

Als je kind overlijdt in het buitenland, wat dan? Vertrek je meteen naar de plek des onheils? Of niet? Annemie Van Goethem (66) vermeed lange tijd de confrontatie, nadat haar zoon Nicolas (29) tijdens een vriendenreis overleed. “Voor mij was Zuid-Afrika het land dat me mijn zoon had afgenomen.” Toch zette ze in januari de stap. “We legden bloemen op de plek waar Nicholas gered had moeten worden, maar voorbijdreef.”