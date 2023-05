Belg stort 200 meter naar beneden in Frankrijk: slachtoffer dood teruggevonden

Man midden in de nacht op straat in Asse neergescho­ten en meegenomen in voertuig: politie staat voor mysterie

Aan een appartementsgebouw in de Frans Thirrystraat in Zellik, in het Vlaams-Brabantse Asse heeft afgelopen nacht rond 0.30 uur een schietpartij plaatsgevonden. De politie staat voorlopig voor een mysterie en is op zoek naar de daders en het slachtoffer. Alle mogelijke pistes liggen nog open.