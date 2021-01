Belg probeert onder invloed van cocaïne vijf politiewagens af te schudden in Barcelona

Antwerpen tweede en Brussel achtste Europese stad met dodelijk­ste stikstofdi­oxi­de

11:17 In een rangschikking van duizend Europese steden naar de mortaliteitsgraad door stikstofdioxide (NO2) staat Antwerpen op de tweede en Brussel op de achtste plaats. Dat blijkt uit een studie door het Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) in samenwerking met onderzoekers van het Swiss Tropical and Public Health Institute (Swiss TPH) en de Universiteit van Utrecht, die gepubliceerd werd in The Lancet Planetary Health.