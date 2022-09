Belg opgepakt na dodelijke schietpartij in Boliviaanse jungle

Italiaanse politie bevrijdt vrouw die 22 jaar door familie was opgesloten: “Pure horror”

Een 67-jarige vrouw die naar verluidt 22 jaar door haar broer en schoonzus was opgesloten in het Italiaanse Bojano, in de zuidelijke provincie Campobasso, is door de politie bevrijd, meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

17:10