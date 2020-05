Belg om het leven gebracht in Athene: “Wellicht door huurmoordenaars” ttr

30 mei 2020

11u00

Bron: AFP 22 Een Belg is gisterenavond in de buurt van zijn woning in Athene doodgeschoten. Dat meldt de Griekse politie vandaag. Het slachtoffer werd vermoedelijk door huurmoordenaars om het leven gebracht.



Volgens het staatsagentschap ANA werd het slachtoffer beschoten door twee mannen vanop een motorfiets. De Belg, omschreven door het staatsagentschap als “een zakenman”, werd in het hoofd geraakt. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij niet veel later overleed. Er is geen verder informatie bekend over het slachtoffer.

De man kwam om het leven in Voula, een buitenwijk van Athene. Buitenlandse Zaken zegt dat de Belgische ambassade in Athene door de lokale autoriteiten op de hoogte is gebracht van de dood van iemand die de Belgische nationaliteit zou kunnen hebben. Het onderzoek zit echter nog maar in een beginfase. Uit verder onderzoek zal moeten blijken dat het inderdaad om een Belg gaat. De Griekse autoriteiten blijven de Belgische ambassade op de hoogte houden.