Belg met 1,2 miljoen euro in bestelwagen aangehouden in Nederland

Executie Iraans-Zweed­se VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali voorlopig uitgesteld

13:14 De terechtstelling van de 49-jarige Iraans-Zweedse spoedarts Ahmadreza Djalali is uitgesteld. De professor is dan toch niet overgebracht naar de beruchte gevangenis Rajaj in de buurt van de Iraanse hoofdstad Teheran, waar executies plaatsvinden. Het Iraanse regime beschuldigde Djalali in 2016 van spionage. Na een schijnproces werd de professor ter dood veroordeeld. Hij was verbonden aan het Karolinska-instituut in Stockholm en was sinds 2011 ook gastdocent aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).