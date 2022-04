Belg maakt zich vooral zorgen over stijgende prijzen en energievoorziening

Golf van criminali­teit in New Yorkse metro’s: van schiet- en steekpar­tij­en tot gewapende overvallen

Gisteren raakten minstens 23 personen gewond nadat de 62-jarige Frank R. James het vuur opende in een metrotoestel in New York. Hoewel het incident van uitzonderlijk ernstige aard was, hebben New Yorkse metroreizigers bijna dagelijks te maken met criminaliteit. Het aantal meldingen van misdadige activiteiten op het openbaar vervoer is dan ook met meer dan 60 procent toegenomen in vergelijking met vorig jaar. Steek- en schietpartijen, gewapende overvallen en andere geweldplegingen: de misdaad op het openbaar vervoer in de stad loopt ernstig uit de hand.

