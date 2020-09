Belg krijgt levenslang voor gruwelijke verkrachting en moord in Zuid-Afrika HR

14 september 2020

21u07

Bron: Maroela Media, Times 1 In Zuid-Afrika is een veertiger met de Belgische nationaliteit veroordeeld tot een levenslange celstraf. Jurgen Vandekeere (42) verkrachtte Chantelle Barnard in 2011. Nadien sneed hij haar de keel over. Hij werd ontmaskerd maar kon vluchten en werd zes jaar lang gezocht door Interpol. Begin dit jaar gaf hij zichzelf aan bij de politie



Slachtoffer Chantelle Barnard (21) werd in april 2011 dood teruggevonden in Benoni. Ze woonde toen in een huis op een terrein dat toebehoorde aan de familie van Jurgen Vandekeere. De vrouw was gekidnapt, verkracht, en de keel overgesneden. Daarna had de dader haar lichaam gewassen.

Korte tijd later werd Jurgen Vandekeere ontmaskerd als dader. Vervolgens kwam hij, door het betalen van een borgtocht, vrij in afwachting van zijn proces.

Toen dat in 2013 zou starten, bleek hij echter spoorloos. Familieleden van het slachtoffer vreesden dat de man, die zowel de Zuid-Afrikaanse als de Belgische nationaliteit heeft, naar België was gevlucht. Hij zou immers nog banden hebben in ons land. Of hij echt naar België vluchtte, is niet duidelijk.

Gezocht door Interpol

Vandekeere werd alleszins zes jaar lang gezocht door Interpol. Toch bleef hij spoorloos, tot hij zichzelf begin dit jaar bij de politie in Zuid-Afrika ging aangeven. Hij zou daartoe overtuigd zijn door zijn vader.

Hoewel Vandekeere tijdens zijn proces de verkrachting en moord ontkende, werd hij eind vorige week toch schuldig bevonden door de rechtbank in Pretoria. Sinds maandag kent hij ook zijn straf. Tweemaal levenslang, en nog vijf jaar cel erbij voor belemmering van de rechtsgang.