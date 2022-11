Belg gearresteerd na klacht uit entourage prins Albert II over gelekte geheimen bij vastgoeddeals in Monaco

Een Belgische zakenman en een advocaat uit Monaco zijn in Parijs aangeklaagd omdat ze verantwoordelijk zouden zijn voor het hacken van vier mensen uit de entourage van prins Albert II van Monaco. De gestolen mails en documenten zijn gepubliceerd op mysterieuze websites die “fraude, vriendjespolitiek en corruptie” zouden aantonen bij vastgoeddeals in Monaco.

Met vastgoed in Monaco valt veel geld te verdienen. De dwergstaat aan de Middellandse Zee, waar inwoners geen inkomensbelasting betalen, heeft een oppervlakte van slechts 2 km² en is na Vaticaanstad het kleinste land ter wereld. De kustlijn van 4,8 kilometer ligt op een steil terrein. Met vooral steenrijke inwoners is het een gedroomd domein voor projectontwikkelaars, die met plezier gebouwen afbreken om iets nieuwer, groter en mooier in de plaats te zetten. De prijs per vierkante meter loopt er op tot 100.000 euro.

Wie echter zaken wil doen in Monaco, moet over de juiste contacten beschikken. Wat betreft vastgoed wil dat zeggen dat je moet passeren langs de zogenaamde ‘G4'. Dat zijn vier naaste medewerkers van prins Albert II van Monaco. Het gaat om Didier Linotte, Claude Palmero, Laurent Anselmi en Thierry Lacoste. Linotte is voorzitter van het Hooggerechtshof van Monaco. Palmero is beheerder van de private bankrekeningen van de prins. Anselmi is de stafchef van de vorst en Lacoste is een jeugdvriend en advocaat van de prins. Zonder handtekening of goedkeuring van hen komt een bouwproject in Monaco naar verluidt niet van de grond.

Gelekte emails

In oktober 2021 doken plots verschillende websites en video’s op onder de naam ‘Dossiers du Rocher’ - verwijzend naar de Rots van Monaco, een populaire toeristische attractie. Op de websites verschenen tal van vertrouwelijke documenten en e-mails gericht aan de zogenaamde ‘G4'.

Vriendjespolitiek

Het ging duidelijk om materiaal dat op illegale wijze was verkregen. Wie achter de websites zat, bleef een geheim. De websites werden gehost vanuit het buitenland en via een lege vennootschap. Het doel leek om als ‘klokkenluider’ corruptie aan te klagen. Het geheel van documenten wekte de indruk van corruptie en vriendjespolitiek, waarbij de ‘G4' zich liet betalen en in ruil toestemming gaf om gebouwen te mogen ontwikkelen.

In februari 2022 werd het verhaal opgepikt door ‘Le Monde’, nadat een rugzak vol afgedrukte e-mails in handen viel van journalisten van de krant. De documenten en mails leken authentiek en de krant wijdde er een artikel aan. Intussen had de zogenaamde G4 een klacht ingediend bij het gerecht. Ze beschuldigen de websites van laster en het verspreiden van nepnieuws.

Belgische zakenman

Pas recent vielen er arrestaties. Volgens ‘Le Journal du Dimanche’ zijn eind oktober Frédéric C. en Didier G., een Belgische zakenman en een advocaat uit Monaco, gearresteerd door de cybercrime-unit van de gerechtelijke politie in Parijs. Ze worden verdacht van deelname aan het illegaal verkrijgen van data van de vier vertrouwelingen van prins Albert II van Monaco.

Multimiljardair

Wat hun exacte rol is, wordt nog onderzocht. Franse media schrijven dat bronnen vermoeden dat de twee in dienst zouden staan van multimiljardair Patrice Pastor. Dat is de belangrijkste vastgoedbaron van Monaco, met een geschat fortuin van 12 tot 20 miljard euro. Hij zou echter aan invloed verloren hebben ten koste van twee Italiaanse families van de bouwfirma’s Marzocco en Caroli.

Daarom zou Patrice Pastor met een georkestreerde lastercampagne de entourage rond de prins in diskrediet willen brengen, om zijn eigen positie veilig te stellen. Patrice Pastor ontkent niet dat hij in onmin leeft met de ‘G4' rond de prins, maar zegt dat hij niets te maken heeft met ‘Dossiers du Rocher’. Ook hij diende intussen al klachten in wegens laster.

‘France3' vernam van anonieme bronnen dat de hele zaak kadert in een machtsoorlog die aan de gang is binnen de monarchie van Monaco.