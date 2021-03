Belg en Nederlander gezocht voor invoer van 11 ton grondstof voor xtc

LIVE. Professor UZA: "Meer dertigers en veertigers op intensieve zorg”

10:42 Er liggen in ons land opnieuw meer dan 500 patiënten met Covid-19 op de afdelingen intensieve zorgen van de ziekenhuizen. Zowel het aantal ziekenhuisopnames als het aantal besmettingen blijft stijgen, maar er is wel een daling in het aantal overlijdens. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in ons liveblog.