Belg (68) dood aangetroffen in luxehotel langs Turkse Riviera HR

18 september 2020

11u21 0 Langs de Turkse Riviera is een Belg (68) dood aangetroffen in zijn hotelkamer. Dat bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken aan HLN. Volgens lokale media was Eric S. (68) op vakantie in het vijfsterrenhotel in Antalya. De Turkse overheid liet een autopsie uitvoeren om de doodsoorzaak te achterhalen.

Eric S. lag dood in zijn hotelkamer in Titreyengöl, langs de kust van Antalya. Hij werd gevonden door het poetspersoneel, zowat een week geleden. Turkse media schrijven dat de Belg daar als toerist op vakantie was met zijn partner. Die zou na een tiental dagen naar huis teruggekeerd zijn, waarna Eric S. zijn vakantie alleen verder zette.

De Turkse overheid liet een autopsie uitvoeren om de exacte doodsoorzaak te achterhalen, en om uit te sluiten dat het om een misdrijf zou gaan.



Of de man vanuit ons land was vertrokken en of het om een essentiële reis ging, is niet duidelijk. Alle niet-essentiële reizen vanuit België naar Turkije zijn momenteel verboden vanwege de coronamaatregelen.

Reisverbod

“Maar we weten wel dat mensen de regels omzeilen en toch naar Turkije op vakantie gaan”, zegt woordvoerder Karl Lagatie van Buitenlandse Zaken. “Enerzijds misbruiken mensen met de dubbele nationaliteit hun Turks paspoort. Zij trekken naar het land op vakantie onder het mom van ‘terugkeer naar huis’. Maar ook Belgen zonder dubbele nationaliteit zoeken manieren om toch naar Turkije op vakantie te gaan.”

“Wanneer je dan op vakantie om gelijk welke reden in de problemen komt, kan je evenwel geen aanspraak meer maken op consulaire bijstand”, vervolgt Lagatie. “Als je dan bijvoorbeeld het lichaam van een overledene moet repatriëren, dan ben je afhankelijk van hoe de verzekering daarmee omgaat.”



