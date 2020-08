Belg (29) stort tientallen meters naar beneden over rotsen in Oostenrijk HR

22 augustus 2020

07u38 3 Een 29-jarige Belg is in de Oostenrijkse Alpen 45 meter naar beneden gestort over rotsen, nadat hij struikelde op een bergpad in Finkenberg. Hij werd zwaargewond met een helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Innsbruck.

Het ongeval gebeurde woensdag in de deelstaat Tirol. De man van 29 jaar was omstreeks 12.30 uur op een hoogte van 2670 meter op weg naar de Berliner Hütte, toen hij struikelde op een bergpad. Daardoor viel hij zowat 45 meter naar beneden, over rotsachtig terrein. De hulpdiensten kwamen met een helikopter ter plaatse om hem zwaargewond naar het ziekenhuis over te brengen.

Woensdag gebeurde in Tirol ook een dodelijk ongeval met een Belgische wandelaar. Een man (71) maakte in Stubai een dodelijke val, nadat hij zijn fototoestel had laten vallen. Voor de ogen van zijn echtgenote (73) gleed hij uit en viel de diepte in.

Een dag later kwam een Belg (51) om het leven bij een kajakongeval op de rivier op de Ötz in Sölden, dat ook in Tirol ligt.



