Belastinginspectie onderzoekt twee nieuwe leaks RL

21 december 2019

06u11

Bron: Belga 2 De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is een onderzoek gestart naar twee nieuwe datalekken met financiële gegevens, afkomstig van de dienstenleverancier Cayman National Bank op het Eiland Man en het Britse kantoor Formations House. Dat bevestigt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, aan Knack, Le Soir en De Tijd. In de gelekte documenten staan meer dan 11.000 verwijzingen naar België.

Er werden massa's mails en andere bestanden uitgelekt bij een bankkantoor op het Eiland Man, dat in de Ierse zee ligt en een typisch belastingparadijs is voor bedrijven die er op de meeste inkomsten geen belasting betalen, en een kantoor in Londen dat postbusvennootschappen regelt voor mensen over de hele wereld. Daar zouden ook louche klanten tussen zitten.

De Tijd, Knack en Le Soir konden de twee datalekken onderzoeken en ontdekten meer dan 11.000 bestanden die verwijzen naar België, al waren die lang niet allemaal relevant.

"De Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie heeft kennis van deze lekken", bevestigt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. "De data zijn veiliggesteld door het Belgian Internet Service Center (BISC) en worden momenteel klaargemaakt voor analyse.”