Belangrijke Duitse gasimporteur gaat overheidssteun aanvragen

Vlaanderen “Halfjaar­lijk­se energiefac­tuur van 8.000 naar 50.000 euro... Wie kan dat nog betalen?”: deze kleine zelfstandi­gen en bedrijven sluiten nu al door energiecri­sis

Dat de energieprijzen ongekende hoogtes bereiken, is een open deur intrappen. Facturen verdubbelen, verdriedubbelen of vervijfvoudigen. Heel wat bedrijven in Vlaanderen hebben het dan ook moeilijk om het hoofd boven water te houden. Of moeten zelfs al noodgedwongen de deuren sluiten. Dat die torenhoge energiefacturen niet alleen kleine zelfstandigen treffen, ontdek je hier.

10:53