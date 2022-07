Belangenvereniging CAFE eist excuses van overheid en waarheidscommissie over illegale adopties uit Zuid-Korea

“We vragen officiële excuses van de overheid”, aldus Fierens. “Daarnaast willen we een waarheidscommissie die nagaat wat er fout ging bij de inter­landelijke adopties. En tot slot willen we ondersteuning in de zoektocht naar onze ouders.”

“Als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin begrijp ik de vragen en zorgen over wantoestanden in het verleden”, reageert Hilde Crevits (CD&V). “Vlaanderen is sinds 2012 mee bevoegd voor interlandelijke adoptie. Voorheen was dat uitsluitend een federale bevoegdheid. Federaal wordt nu een debat gevoerd over hoe om te gaan met die wantoestanden.” De minister wijst ook op het feit dat de Kamer begin juni unaniem aan de regering vroeg een onderzoek op te starten naar illegale adopties in ons land.