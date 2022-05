Bel20 start week dieprood, ook Amerikaanse en andere Europese beurzen hebben rotdag

Macron stelt nieuwe ‘politieke gemeen­schap’ met Oekraïne voor

De Franse president Emmanuel Macron ziet een nieuw soort “politieke gemeenschap” in Europa voor zich waarin plaats is voor landen als Oekraïne, Georgië en Moldavië. In een toespraak in het Europees parlement in Straatsburg herhaalde hij dat toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie jaren, zo niet decennia zal duren.

15:42