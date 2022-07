Bekroonde Iraanse cineast moet zes jaar de cel in wegens “propaganda tegen het regime”

Ruim twee uur vertraging op schema: topminis­ters zitten sinds 21.30 uur weer samen om akkoord rond pensioen­her­vor­ming te vinden

De topministers van de federale regering zitten sinds 21.30 uur opnieuw samen in de zoektocht naar een akkoord over het pensioendossier. Het kernkabinet kwam rond de middag al een tweetal uren bijeen, maar moest de werkzaamheden onderbreken wegens verplichtingen in het parlement. Het was de bedoeling om om 19 uur de draad weer op te pikken, maar PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne moest langer blijven dan verwacht. Het is onbekend of de vergadering richting de finish zal gaan of dat de ministers opnieuw zonder akkoord uit elkaar zullen gaan.

18 juli