Bekende metalgitarist (53) vreesde in cel voor leven na bestorming Capitool: “Een hel doorgemaakt”

Een bekende Amerikaanse metalgitarist die betrokken was bij de bestorming van het Capitool in Washington, is in de gevangenis mishandeld en bedreigd door medegedetineerden, melden Amerikaanse media op basis van juridische stukken. De 53-jarige Jon Schaffer, met zijn bands Iced Earth en Demons & Wizards een graag geziene gast op festivals, zou met de dood zijn bedreigd en onder andere zijn belaagd met uitwerpselen en urine.

De in de metalscene bekende Jon Schaffer uit Indiana groeide uit tot een van de bekendste gezichten achter de bestorming van het Capitool, nadat op sociale media een foto van hem opdook waarop duidelijk te zien was dat hij binnen in het overheidsgebouw amok maakte. Schaffer gaf zichzelf aan bij de politie nadat de FBI een opsporingsbericht van hem verspreidde. Drie maanden later werd hij op borgtocht vrijgelaten, in afwachting van het proces. Hij pleitte schuldig en moet naar verwachting jaren de cel in.

In zijn eerste maanden in de gevangenis vreesde Schaffer voor zijn leven, verklaarde zijn advocaat tegenover de federale rechter. “Mijn client heeft twee maanden een ware hel doorgemaakt waar andere mensen uitwerpselen en urine naar hem gooiden en zijn leven bedreigden in een vreselijke, vreselijke situatie. We moeten ons schamen, rechter, dat dit gebeurt in ons rechtssysteem.”

Excuses

De spanningen in de gevangenis liepen op een gegeven moment zo hoog op, dat Schaffer naar een ander cellenblok moest worden gebracht. Volgens de artiest bedreigden drie medegevangenen hem daar met de dood. Even later werd hij zelfs naar een compleet andere gevangenis gebracht.

De federale rechter nam het verhaal van Schaffer uiterst serieus en bood zelfs zijn excuses aan. “Dit is duidelijk onaanvaardbaar. Ik begrijp uw woede en onbegrip dat dit niet zou moeten in ons rechtssysteem. Meneer Schaffer, het spijt me. Ik snap dat het weinig troost geeft, maar ik bied hierbij mijn excuses aan.”

Schuldig

Schaffer pleitte op 16 april schuldig aan enkele strafbare feiten tijdens de bestorming van het Capitool, waaronder het belemmeren van een officiële procedure en het betreden van een overheidsgebouw met een gevaarlijk wapen. Op beide feiten staat gezamenlijk een gevangenisstraf van maximaal dertig jaar. Door schuldig te pleiten kiest Schaffer ervoor om samen te werken met de regering, in ruil voor forse strafvermindering.

Zijn advocaten en de openbaar aanklagers zouden een akkoord hebben bereikt om straks een strafeis van circa vier jaar gevangenisstraf voor de rechter te brengen. Dat is als Schaffer er tenminste voor openstaat om tijdens het strafproces tegen andere verdachten te getuigen.

Carrière

Schaffer is met honderdduizenden vaste luisteraars op Spotify een bekende gitarist in de metalscene. Zijn bands Iced Earth en Demons and Wizards zijn als gevolg van de controverse uit elkaar gevallen. Ook hebben diverse platenmaatschappijen afstand van hem genomen. Daarmee lijkt zijn muzikale carrière als metalgitarist definitief voorbij.