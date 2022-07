‘Bekende’ jihadiste onder gerepatrieerde Franse vrouwen uit Syrië

Emilie König, een van de bekendste Franse jihadisten, is een van de zestien moeders die dinsdag door Frankrijk uit Syrische gevangenenkampen werden gerepatrieerd . De vrouw is in voorlopige hechtenis geplaatst nadat een antiterreurrechter haar in staat van beschuldiging had gesteld. Dat heeft het Franse persagentschap AFP gemeld.

De 37-jarige Emilie König is afkomstig uit Bretagne en ging naar Syrië in 2012. Ze wordt ervan beschuldigd te hebben geronseld voor Islamitische Staat (IS) en opgeroepen tot aanslagen in het Westen, en is bij haar aankomst in de Franse hoofdstad Parijs in staat van beschuldiging gesteld voor criminele terroristische samenzwering. “Ik ben erg moe”, zei ze tijdens de rechtszitting.

“Ze is van plan volledig mee te werken met het Franse gerecht”, zei haar advocaat Emmanuel Daoud aan AFP. “Ze is teruggekeerd om zich te verantwoorden en om te proberen zo snel mogelijk, al heeft ze die termijn niet zelf in de hand, haar kinderen terug te zien.” Hij benadrukte dat König “zich ten volle bewust is van het feit dat ze haar familie veel leed heeft berokkend.”

Lijst meest gevaarlijke strijders

In september 2014 plaatsten de Verenigde Naties haar op de zwarte lijst van de meest gevaarlijke strijders. De moeder van König had de Franse autoriteiten eerder al opgeroepen om haar dochter te repatriëren samen met haar in Syrië geboren kinderen. Ze zou, volgens de moeder, berouw tonen en haar schuld aan Frankrijk willen inlossen.

Kinderen achtergelaten

König bekeerde zich tot de islam toen ze haar eerste echtgenoot ontmoette, die van Algerijnse afkomst is. Ze leerde Arabisch, liet zich Samra noemen en probeerde pamfletten te verspreiden die opriepen tot jihad. In de lente van 2012, toen ze werd gedagvaard voor de rechtbank, weigerde ze haar niqab af te nemen en lokte ze een conflict uit met een bewaker, dat ze filmde en op YouTube postte.

Vervolgens liet ze haar kinderen achter in Frankrijk en reisde ze haar nieuwe vriend achterna naar Syrië. Hij zou later omkomen. König nam niet deel aan gevechten, maar was wel dikwijls te zien in propagandavideo's.

