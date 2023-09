Beiaard Hasseltse Sint-Quintinus kathedraal zal half jaar niet meer klinken

Geduld is een mooie deugd

De restauratie van de Hasseltse Sint-Quintinus kathedraal is al een tijdje aan de gang. Nu is het dus de beurt aan de klokkentoren. In tegenstelling tot de kathedraal is de toren immers eigendom van Stad Hasselt. Bedoeling is om de dakstructuur waaronder de dakpannen, dakbekleding en draagbalken te inspecteren en waar nodig te renoveren. Om de veiligheid van de stadsbeiaardier(s) te garanderen, kan er tijdens de werken dus niet op de stadsbeiaard worden gespeeld. Liefhebbers zullen dus geduld moeten oefenen tot in april 2024. Mogelijk lopen de restauratiewerken nog wat uit in functie van de weersomstandigheden of de staat van de klokkentoren.