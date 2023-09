Beer Yampil die alleen overbleef in verwoeste Oekraïense dierentuin mag Vlaams Natuurhulpcentrum verlaten

Yampil, een Aziatische zwarte beer, liep ernstige trauma’s op in een privédierentuin in Oekraïne. Zes maanden na de Russische bezetting werden zowat alle dieren in de dierentuin gedood, waardoor de beer moederziel alleen achterbleef. Yampil wordt momenteel opgevangen in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, maar zal over een paar maanden naar Schotland vertrekken om daar de rest van zijn leven door te brengen als “gelukkige, normale beer”.

Oekraïense soldaten gingen in oktober 2022 een verlaten dierentuin binnen in het dorp Yampil in Donetsk, dat door Rusland bezet was. Daar ontdekten ze dat bijna alle van de 200 dieren in de dierentuin waren gedood.

Een 12-jarige beer was een van de weinigen die nog in leven was. Ook hij was zwaargewond achtergelaten, hij had een hersenschudding opgelopen toen een granaat vlakbij zijn kooi ontplofte. Volgens een verklaring van de Five Sisters Zoo in Schotland was hij slechts enkele dagen verwijderd van zijn dood. De andere beren zouden door Russische soldaten zijn opgegeten.

Beer Yampil, vernoemd naar het dorp waar hij werd gevonden, krijgt een nieuwe start in het leven nu hij zal worden geadopteerd door een Schotse dierentuin, Five Sisters Zoo. Hij verblijft momenteel in België, in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen, na een reddingsoperatie die hem eerder al van Oekraïne naar Polen bracht. Hij zal begin volgend jaar naar zijn nieuwe thuis vertrekken in Schotland.

Beer Yampil in het Natuurhulpcentrum. © Natuurhulpcentrum Opglabbeek

Trauma

“Oorlog en conflicten... zijn verschrikkelijk en zeer traumatisch voor mensen. Maar vaak wordt vergeten dat het ook traumatisch is voor dieren”, vertelt Romain Pizzi, de hoofddierenarts van De Schotse dierentuin Five Sisters, aan CNN. Tijdens een videogesprek buiten Yampils verblijf in het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen zei hij: “Er zijn veel soorten zoals de Aziatische zwarte beer die echt intelligent zijn.” Dieren kunnen, net als mensen, langdurige gevolgen ondervinden van een trauma en hebben speciale zorg nodig. Maandag bezochten Pizzi en Gary Curran, verzorger in de Schotse dierentuin, Yampil in Oudsbergen, waar hij de kans krijgt om te “ontstressen” en wordt gecontroleerd op eventuele gezondheidsproblemen.

Beer Yampil © Five Sisters Zoo

De Schotse dierentuin, die in het verleden al beren en andere dieren heeft gered (meestal uit circussen en wegrestaurants) hoorde voor het eerst over Yampil via het Natuurhulpcentrum. “Ik was er nogal emotioneel over en het is onvoorstelbaar wat hij allemaal heeft meegemaakt”, vertelde Curran aan CNN. “En dus wilden we heel graag ons best doen om ervoor te zorgen dat we een thuis voor de rest van zijn leven konden creëren, ongeacht de kosten.”

Pizzi heeft tot nu toe gemerkt dat Yampil een “zachtaardige beer” is en voegde eraan toe dat de medewerkers van de dierentuin hopen dat ze hem een goed leven kunnen geven in Schotland, waar hij “een gelukkige, normale beer” kan worden.