Beelden tonen vermoedelijke executie van krijgsgevangene door Russische soldaten: “Een nieuwe oorlogsmisdaad”

Basisbe­reik­baar­heid De Lijn heeft impact op twee derde van het net: “een goeie oefening”

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn voert vanaf juli de eerste grote fase van de basisbereikbaarheid in. In januari 2025 moet de hele operatie rond zijn, al is dat voor het gros van de lijnen zelfs al vanaf 2024 het geval. Ongeveer 40 procent van de reistrajecten wordt aangepast, wat betekent dat zowat twee derde van het net een grote of kleine verandering ondergaat.