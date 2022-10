Beelden tonen moment waarop experiment helemaal fout loopt: 18 gewonden bij explosie op Spaans wetenschapsfestival

Bij een explosie tijdens een wetenschapsfestival aan de universiteit van Girona in Spanje zijn vrijdagavond 18 mensen gewond geraakt, onder wie tien kinderen tussen 3 en 13 jaar. Er is sprake van verschillende zwaargewonden.

De explosie deed zich voor in de Catalaanse stad Girona, een honderdtal kilometer ten noordoosten van Barcelona. In het lokale Huis van de Cultuur liep het mis tijdens een experiment in het kader van een festival van de universiteit van Girona, zo melden Spaanse media zaterdag op basis van de overheden en ziekenhuiswoordvoerders. Een metalen verpakking met vloeibaar stikstof ontplofte voor een publiek van 200 tot 300 mensen, in hoofdzaak families. De gewonden liepen geen brandwonden op, de meesten raakten gewond door stukjes van de metalen jerrycan die explodeerde.

Een vijfjarig meisje is er het ergst aan toe. Ze wordt in een ziekenhuis in Girona behandeld, net als vier andere zwaargewonden. Het gaat om kinderen van 10 en 12 jaar, een 47-jarige vrouw en een 31-jarige man. De overige dertien gewonden konden vrijdag of zaterdag reeds het ziekenhuis verlaten.

“Onbegrijpelijk”

Een woordvoerder van de universiteit verklaarde dat het experiment met vloeibaar stikstof vele malen probleemloos uitgevoerd was. Het is “onbegrijpelijk” hoe het ongeval kon gebeuren. De Catalaanse politie is een onderzoek gestart, klinkt het nog.

