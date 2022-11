Beelden tonen hoe boze menigte zich keert tegen toeriste die piramide in Mexico beklimt

Pasgeboren baby gestorven bij Russische raketaan­val in Oekraïne

Bij Russische raketaanvallen in de regio Zaporizja in Oekraïne is afgelopen nacht de kraamafdeling van een ziekenhuis in het stadje Vilnjansk getroffen. Een pasgeboren baby is daarbij om het leven gekomen, zo meldt de militaire gouverneur van Zaporizja, Olexandr Staruch, woensdag op de berichtendienst Telegram.

