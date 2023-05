Beelden tonen explosie van drone bij het Kremlin: Oekraïne ontkent aanval, Rusland spreekt van “moordaanslag” en dreigt met vergelding

KIJK. Beelden tonen nachtelijke explosie van een “drone” bij het Kremlin

“Vannacht heeft het regime in Kiev een aanval met twee drones uitgevoerd op de residentie in het Kremlin van de president van de Russische Federatie”, aldus het Kremlin. “Door de tijdige reactie van het leger en het gebruik van radarcontrolesystemen konden de drones worden neergehaald”, klinkt het. De persdienst voegt er nog aan toe dat niemand gewond raakte en Poetin zelf gewoon aan het werk blijft. Nader bewijs voor de beweringen is vooralsnog niet geleverd, al gaan op sociale media wel beelden rond van een rookpluim boven het complex.

Rusland dreigt met tegenmaatregelen

“We zien dit als een geplande terreurdaad en een aanslag op het leven van president” Vladimir Poetin, vervolgt het Kremlin. De Russische autoriteiten behouden zich naar eigen zeggen “het recht voor om tegenmaatregelen te nemen, waar en wanneer zij dat nodig achten”.

‘False flag’-operatie

VTM Nieuws-journaliste Caroline Van Nunen acht het niet uitgesloten dat de droneaanval een zogenaamde ‘false flag’-operatie is, die door Rusland zelf in scène is gezet. “Als je een moordaanslag wil plegen op Poetin, moet je natuurlijk eerst en vooral weten waar hij is”, zegt Van Nunen. “En Poetin was niet aanwezig in het Kremlin.” Het is volgens haar opmerkelijk dat het urenlang heeft geduurd vooraleer over de “moordaanslag” is gecommuniceerd. “Bovendien zou het heel symbolisch zijn dat Oekraïne Rusland in het Kremlin, dus recht in het hart, aanvalt.”

KIJK. VTM Nieuws-journaliste Carolien van Nunen acht het niet uitgesloten dat de droneaanval een ‘false flag’-operatie is

Oekraïne ontkent betrokkenheid

Een woordvoerder van de Oekraïense regering zegt dat zijn land niks met de drones te maken heeft. Zo’n aanval zou Oekraïne niet helpen om de oorlog te winnen en Rusland alleen maar drijven tot “radicalere daden”, aldus Mykhailo Podolyak. Hij stelt op Twitter dat zijn land alleen op Oekraïens grondgebied vecht en geen aanvallen uitvoert op buitenlands grondgebied. Hij stelt dat Rusland juist bezig is met de voorbereiding van een “grootschalige terreuraanval” en dat intussen het verzet tegen Poetin in eigen land toeneemt.

Volledig scherm Een nachtelijke lichtflits boven het Kremlin. © @Kirilenko_a

Volledig scherm Een rookpluim stijgt op boven, of vanuit het Kremlin. © @Kirilenko_a

De perssecretaris van de president van Oekraïne, Sergei Nikiforov, vertelde de BBC dat het doel van Kiev de bevrijding van de bezette gebieden is, niet Moskou. “We hebben geen informatie over de zogenaamde nachtelijke aanvallen op het Kremlin, maar, zoals president Zelensky herhaaldelijk heeft verklaard, zet Oekraïne alle troepen en middelen in om zijn eigen gebieden te bevrijden en niet om andere aan te vallen”, zei hij.

VS-minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zegt dat hij de beschuldiging van Rusland “niet kon valideren” maar dat men alles wat uit het Kremlin komt best “met een grote korrel zout” neemt. Een andere VS-official liet volgens CBS News weten dat de VS niet op voorhand door Oekraïne was ingelicht over een op til zijnde aanval op het Kremlin.

Verbod op dronevluchten

De autoriteiten van Moskou hebben intussen een verbod aangekondigd op alle dronevluchten boven de hoofdstad, tenzij de regering uitdrukkelijk toestemming hiervoor zou geven. De voorbije maanden stortten in de regio van Moskou al wel vaker drones neer, maar het is de eerste keer dat er een aan Kiev toegeschreven aanval wordt gesignaleerd in het hart van de Russische hoofdstad, op zo’n vijfhonderd kilometer van de Oekraïense grens.

Volledig scherm De autoriteiten van Moskou hebben een verbod aangekondigd op alle dronevluchten. © AFP

Militaire parade

De grote militaire parade naar aanleiding van de ‘Dag van de Overwinning’ op 9 mei op het Rode Plein gaat volgens de diensten van de president gewoon door en “het programma wordt niet gewijzigd”. Rusland herdenkt die dag de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. Elders in het land werden de feestelijkheden de voorbije dagen om veiligheidsredenen wel al afgelast.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Alles over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in beeld