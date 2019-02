Beelden opgedoken van steekpartij Mol: meisje (16) krijgt messteek in buik Redactie

19 februari 2019

12u56 0 Er zijn amateurbeelden opgedoken van de steekpartij aan het station van Mol. In de video is te zien hoe een groepje jongeren ruzie krijgt. In het tumult wordt een 16-jarig meisje in de buik gestoken met een aardappelmesje. Nog een ander meisje van 17 jaar liep lichte verwondingen op.

De steekpartij gebeurde gisteren rond 17.45 uur op het Statieplein tijdens een ruzie tussen twee minderjarige en twee meerderjarige meisjes. “Daarbij werd een aardappelmes bovengehaald en gestoken”, bevestigde een politiewoordvoerder.



Het 17-jarige slachtoffer raakte volgens de politie lichtgewond. Haar vriendin van 16 jaar kreeg het mes behoorlijk diep in haar buik geplant en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Ze had ook verwondingen in het gezicht en aan de armen. Ze verkeert niet in levensgevaar.

Kort na de feiten kon de politie een 19-jarige vrouw arresteren als verdachte. Uit verklaringen van getuigen en slachtoffers bleek dat er ook een tweede vrouw betrokken was bij het incident. Haar identiteit was snel gekend, maar zij was een tijd spoorloos. De politie kan haar nadien toch arresteren, maar volgens de eerste onderzoeksdaden was haar aandeel in de steekpartij beperkt. De vrouw werd na verhoor weer vrijgelaten.

De onderzoeksrechter in Turnhout heeft zonet een 19-jarige vrouw uit Oud-Turnhout onder elektronisch toezicht geplaatst voor moordpoging.

De steekpartij kwam er na een aanslepende ruzie tussen twee rivaliserende groepen.