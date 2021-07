Bedrijf wil geluid van blikje dat geopend wordt claimen, maar vangt bot

Of Richard Branson zenuwach­tig is voor zijn ruimtereis zondag? “Ik kijk hier al 17 jaar naar uit. Mijn vrouw komt niet naar mijn begrafenis, zegt ze”

10:48 Miljardair Richard Branson (70) kijkt al 17 jaar uit naar zijn ruimtereis. Hij is dan ook razend enthousiast dat hij zondag, 11 juli, samen met vijf anderen een testvlucht zal maken met een ruimtevaartuig van zijn bedrijf Virgin Galactic. Branson is allerminst nerveus over de lancering. Hij moet zichzelf af en toe knijpen om te beseffen dat het echt is, zei hij in een interview vanuit Spaceport America in New Mexico.