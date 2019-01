Beauty and brains: doctorandus Elisa is ook pin-upgirl Stella Starbrite: “Die stijlswitch was therapeutisch” Genkse doctoraatsstudente neemt deel aan grootste pin-upverkiezing ter wereld Luc Beernaert

08 januari 2019

13u56 0 Elisa Cappuyns is 27, woont in Leuven en doctoreert aan de Antwerpse universiteit in de cognitieve genetica. Maar Elisa heeft ook een alter-ego met een minder academisch aura. Als Stella Starbrite neemt ze deel aan de Amerikaanse pin-upwedstrijd van ‘Viva Las Vegas’, de grootste in zijn soort. De liefde voor vintage kledij, kapsels en make-up haalde ze bij haar oma, toen Elisa zich vragen stelde als ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ De pin-upstijl had een therapeutisch effect. Of een schoonheidswedstrijd nog iets van deze #metoo-tijden is? “Het is geen vleeskeuring, het draait om je uitstraling. Geen striptease, geen burlesque, het gaat puur om persoonlijkheid.”

Hoe ze bij de pin-upstijl terechtkwam? Elisa: “Ik had een hechte band met mijn bomma, die er jammer genoeg niet meer is. Zij belichaamde de oude ‘Hollywood glamour’ met blonde krullen, mantelpakjes en altijd bijpassende juwelen en nagellak. Jammer genoeg was ze al overleden toen ik voor mezelf de vintagestijl ging omhelzen. Mijn mama zegt vaak dat bomma me zeker zou aangemoedigd hebben en me in haar klerenkast en juwelendoos zou hebben laten duiken.”

Knopen doorhakken

Toen Elisa aan de KU Leuven ging doctoreren rond een autisme-gen bij fruitvliegen, kwam ze tot het besluit dat dit toch niets voor haar was. “Toen ging ik me afvragen wat ik wél wilde, en ben ik met mijn doctoraat gestopt. Dat ik op dat vlak een knoop kon doorhakken, zette me aan het denken: als ik met zoiets kan breken, waarom dan niet met mijn kledingstijl? Op straat ziet iedereen er hetzelfde uit, ik wilde iets anders, iets buitengewoons, iets deftigs. “

Intussen doctoreert Elisa aan de Antwerpse universiteit, en ook het studiegebied dat ze koos, staat in verband met haar familie. “Ik doctoreer in de cognitieve genetica rond autisme en verstandelijke beperkingen, meer bepaald rond het Helsmoortel-Van der Aa syndroom. Kinderen met dit syndroom zijn zwaar aangedaan. Daar ben ik emotioneel bij betrokken omdat mijn broer, die één jaar jonger is dan ik, ook een mentale beperking heeft. Ik heb mijn vakgebied dus gekozen in de hoop ooit een doorbraak te forceren die mensen zoals mijn broer kan helpen.”

