BBC verzet zich tegen label van “door overheid gefinancierd medium” op Twitter

Wagnerbaas aanwezig op begrafenis Russische blogger, aanhanger laat voorhamer achter naast kist

In Moskou is de prominente militaire blogger Vladlen Tatarsky (40) begraven. De Rus kwam zondag om het leven bij een aanslag met een beeldje vol explosieven in een café in Sint-Petersburg. Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin was aanwezig op de dienst. Hij was de eigenaar van het getroffen café en betaalde Tatarsky voor zijn propagandawerk. Iemand legde ook een voorhamer neer naast de kist, een symbool van de Wagnerhuurlingen.