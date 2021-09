Bart en Christine vertrokken op droomcruise naar Middellandse Zee: "Toen ik bij inschepen plots positief testte, begon de nachtmerrie”

Ze hadden er lang naar uitgekeken en zondag was het eindelijk zover: gepakt en gezakt stonden Bart Op de Beeck (42) en zijn vrouw Christine Vandenberghe (52) uit Ternat op de kade in Venetië om in te schepen voor een droomcruise op de Middellandse Zee. Speciale handdoek om te zonnen op het dek en chique outfits in de koffer om voluit te kunnen genieten van de gala-avonden aan boord. Het liep anders. De handdoek ligt nu op een matras tussen de openstaande balkondeuren van een klein hotelkamertje langs een drukke Italiaanse weg. En de leuke kleren zitten nog precies waar ze zaten: in het valies. Want Bart legde een positieve coronatest af vlak voor ze aan boord gingen. En daarmee veranderde hun droomreis op slag in een ware nachtmerrie.

Het koppel had de cruise - hun eerste - geboekt voor de verjaardag van Bart. De reis zou hen van Venetië onder meer naar Athene en de prachtige stranden van Mikonos brengen. Aan boord: vijftien restaurants en acht bars.

“We vertrokken vanop de luchthaven van Charleroi en dat verliep vlot”, doet de man het verhaal vanuit Italië. “We zijn allebei volledig ingeënt en hebben een geldig vaccinatiepaspoort. Maar bij het inschepen voor de cruise in Italië ging het fout. Onze koffers waren al aan boord en toen ik de verplichte sneltest liet afnemen voor het boarden, bleek ik positief te zijn. Ik wist niet wat er gebeurde. Ik voelde me helemaal niet ziek.”

Kelder

Bart en zijn vrouw Christine - die negatief testte - werden meegenomen door een doolhof van gangen naar een lokaaltje in een kelder. Daar volgde een tweede test. “De carabinieri (de Italiaanse politie, red.) was er intussen bijgekomen”, aldus Bart. “Toen ik opnieuw positief bleek, werden we naar buiten geleid en in een geblindeerde taxi gestopt. Onze koffers bleken al van boord gehaald te zijn en zaten in de koffer. Daarop werden we naar een speciaal coronahotel gebracht, dat aan een drukke weg bleek te liggen.”

Volledig scherm Bart en zijn vrouw Christine bij hun vertrek op de luchthaven van Charleroi. Toen leek alles nog geweldig. © Bart op De Beeck

Daar kregen de twee een aparte kamer toegewezen - omdat Christine negatief testte, maar wel een risicocontact had - met de boodschap dat ze die onder geen beding mochten verlaten. “Het is een kleine ruimte van vijf op vijf, een beetje oubollig, zonder koelkast, met een badkamer en een balkonnetje van een meter op een meter. En dan hebben we nog geluk. Aan de andere kant van het gebouw hebben ze geen balkon en uitzicht op een blinde muur. Wij kunnen elkaar nog zien via het terras, omdat onze kamers naast elkaar liggen. We kunnen ook naar de passerende auto’s kijken en iets verderop de bootjes zien varen op de kanalen van de stad.”

Matras

Als ze iets willen eten of drinken moeten ze de receptie bellen. “We gaan dan allebei op ons balkon zitten, zo hebben we toch nog wat het gevoel dat we samen zijn”, vult Christine aan. “Het is hier wel mooi weer. Overdag trekken we onze matras naar buiten. Ze kan net tussen de balkondeuren. Daar leggen we dan onze handdoek op die we meehadden voor de cruise en genieten we wat van de zon. Het is wel een heel andere ervaring. Ik had mijn avondjurken en pumps mee, maar mijn koffer staat hier nog onaangeroerd.”

Volledig scherm Zonnen ziet er in het coronahotel anders uit dan op een cruiseschip. © Bart Op de Beeck

Hoelang ze in het hotel moeten blijven? “Ik ben eergisteren opnieuw getest”, zucht Bart. “Ik was opnieuw positief en heb er daardoor nog zeven dagen quarantaine bijgekregen. De volgende test is volgende week dinsdag of woensdag. Ik mag er niet aan denken dat die opnieuw positief is. Een nachtmerrie.”

Christine moet zeven dagen quarantaine respecteren. Zondag wordt ze opnieuw getest. Als ze dan nog altijd negatief is, moet ze het coronahotel verlaten. Zonder echtgenoot.

Stewardess

Wat ze dan gaat doen, weet ze nog niet. Verhuizen naar een hotel in de buurt of naar huis gaan. “Het probleem is dat ik volgende week donderdag weer moet werken (Christine is stewardess, red.) en Bart zal die dag waarschijnlijk pas de resultaten van zijn laatste coronatest hebben. Anderzijds wil ik hem hier ook niet achterlaten. Ik spreek vlot drie talen, maar voor Bart is dat moeilijker. Hopelijk begrijpt mijn werkgever de situatie. Dan kan ik een hotelletje huren hier in de buurt tot hij ook mag vertrekken.”

Volledig scherm Het team dat de gasten in het coronahotel komt testen. © Bart Op de Beeck

Eén troost heeft het koppel wel: de rederij verplichtte iedereen om een coronaverzekering af te sluiten voor vertrek. “Alles zou terugbetaald moeten worden”, aldus Bart, die zelfstandig schilder is. “Niet alleen de cruise - die ons goed 2.000 euro gekost heeft - maar ook het verblijf in het coronahotel. We zullen zien.”

Moedeloos

“We hadden ons de reis in elk geval wel anders voorgesteld”, zegt hij. “Ik word er echt moedeloos van. We zijn vertrokken met de gedachte dat we met alles in orde waren, ook omdat we een coronapas hebben. Dat blijkt niet zo te zijn. Er zullen zich nog mensen mispakken, vrees ik.”

Volledig scherm © AFP

“Ik ga in elk geval nooit meer op cruise”, aldus nog Christine, die heel emotioneel is na alles wat het koppel intussen meemaakte. “Ik wil nooit meer van een boot horen.”