Bart De Wever reageert op drama: “Verschrikkelijk pijnlijk dat er nu onschuldig slachtoffer valt”

“De getroffen familie is bekend”, wijst De Wever verder naar het drugsmilieu. “Er zijn al eerder incidenten mee gebeurd. Het heeft dus alle schijn dat dit een afrekening is, alweer, in het milieu. Er is een drugsoorlog gaande: criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. Dat zijn we al maanden aan het meemaken en wat ik al lang vreesde is gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen, een kind.”