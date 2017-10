Barack Obama verrast Michelle tijdens conferentie met videoboodschap voor huwelijksverjaardag IB kv

Bron: The Hill 33 rv De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle vieren vandaag hun 25-jarig huwelijk: op 3 oktober 1992 traden de twee in het huwelijk. Michelle Obama deelde op Instagram en Twitter een fotootje waarop ze haar man prees. "Je bent de meest buitengewone man die ik ken, ik hou van je!" De ex-president had een erg grote verrassing voor zijn vrouw in petto: tijdens een conferentie in Pennsylvania kreeg Michelle plots een videoboodschap van haar man te zien.

In een interview in 2008 vertelde Michelle Obama al dat zij en Barack tijdens hun relatie vaak discussies hadden over of een huwelijk wel nodig was. "En toen we weer eens zo'n discussie hadden in een restaurant in Chicago, was Barack net iets fanatieker dan normaal. Tot het dessert komt en ineens is daar ook een dienblaadje met een ring!"

Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you're still my best friend & the most extraordinary man I know. I you. 523.9k Likes, 11.7k Comments - Michelle Obama (@michelleobama) on Instagram: "Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you're still my best friend &..."

Barack Obama zorgde zelf ook nog voor een verrassing en 'crashte' de bijeenkomst van Pennsylvania Conference for Women, waar Michelle mocht komen spreken, met een onverwachte videoboodschap voor zijn vrouw. "Het idee dat je het een kwarteeuw bij me volhoudt, is een opvallend bewijs voor wat een heilig, opmerkelijk, fantastisch persoon jij bent," aldus de ex-president. "Je bent niet alleen een buitengewone partner, een uitzonderlijke vriendin, iemand die me altijd aan het lachen brengt, iemand die er steeds voor zorgde dat ik altijd deed wat ik dacht dat juist was, maar je bent ook altijd een voorbeeld geweest voor onze dochters en voor het hele land," zegt Obama in de twee minuten durende lofzang. "Het is echt de beste beslissing die ik ooit heb genomen om vol te houden en je mee op date te vragen," merkt hij op.







Wie wil, kan via het Democratische Congressional Campaign Committee de Obama's een virtuele gelukswens sturen.