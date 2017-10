Barack Obama moet gaan juryzitten TK

Bron: Belga 1 Photo News Tot 20 januari was hij nog president van de Verenigde Staten, maar nu is Barack Obama een 'gewone' burger. En daar hoort ook juryplicht bij, zo hebben meerdere Amerikaanse media gemeld.

Opperrechter Tim Evans van Cook County in de staat Illinois maakte vrijdag volgens de Chicago Tribune bekend dat Obama in zijn woonplaats Chicago volgende maand een burgerplicht zal uitvoeren, namelijk zetelen in een rechtbankjury. De datum en de plaats van de rechtbank liet de rechter in het ongewisse, de zaak kan zowel strafrechterlijk als burgerrechtelijk zijn. Er zal wel extra aandacht worden gegeven aan zijn veiligheid.



Obama werd volgens de Washington Post al minstens één keer opgeroepen om jury te zijn. Dat was in 2010, maar als president had hij een goed excuus: zijn State of The Union stond toen op de agenda.



Obama, die een 56-jarige advocaat is en die rechten heeft gedoceerd, treedt in de voetsporen van voorgangers als George Walker Bush en Bill Clinton, weet de Washington Post. Ook zij werden na hun presidentschap al als jurylid opgeroepen.