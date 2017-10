Barack en Michelle Obama vieren 25ste huwelijksverjaardag IB

00u46

Bron: The Hill 3 AFP De voormalige Amerikaanse president Barack Obama en zijn vrouw Michelle vieren vandaag hun 25-jarig huwelijk: op 3 oktober 1992 traden de twee in het huwelijk. Michelle Obama deelde op Instagram en Twitter een fotootje waarop ze haar man prees. "Je bent de meest buitengewone man die ik ken, ik hou van je!"

In een interview in 2008 vertelde Michelle Obama al dat zij en Barack tijdens hun relatie vaak discussies hadden over of een huwelijk wel nodig was. "En toen we weer eens zo'n discussie hadden in een restaurant in Chicago, was Barack net iets fanatieker dan normaal. Tot het dessert komt en ineens is daar ook een dienblaadje met een ring!"

Obama zorgde zelf ook nog voor een verrassing en 'crashte' de bijeenkomst van Pennsylvania Conference for Women, waar Michelle Obama mocht komen spreken, met een onverwachte videoboodschap voor zijn vrouw. Wie wil, kan via het Democratische Congressional Campaign Committee de Obama's een virtuele gelukswens sturen.

