Bankensector omhoog op overwegend groen Wall Street

IOC buigt zich over grootste 'hoofdpijn­dos­sier' voor Spelen 2024: mogen Rusland en Wit-Rus­land meedoen?

Het bestuur van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) vergadert morgen in Lausanne, Zwitserland, over het grootste 'hoofdpijndossier' in de aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs. Mogen sporters uit Rusland en Wit-Rusland volgend jaar onder neutrale vlag meedoen, terwijl de oorlog in Oekraïne nog steeds voortduurt? Dat is de vraag die voor heel wat verdeeldheid zorgt in de sportwereld.