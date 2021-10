Babymeisje van iconische foto op luchthaven van Kaboel opgespoord: zo gaat het nu met haar

Het was een beeld dat niemand onberoerd liet afgelopen augustus: te midden van de chaos op de luchthaven van Kaboel nam een Amerikaanse soldaat een baby aan van wanhopige Afghanen en tilde het kindje over een vlijmscherp hek met prikkeldraad. De Duitse krant Bild is erin geslaagd om het geredde meisje op te sporen. Zo gaat het nu met haar.

Een reporter van Bild ontmoette de kleine Liya (tien weken oud) in haar tijdelijke nieuwe huis in een buitenwijk van Phoenix, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Arizona. Het meisje blijkt gezond en wel na haar evacuatie uit Kaboel. “Het is de kans op een nieuw leven en daar zijn we heel dankbaar voor”, vertelt haar moeder Sadia opgelucht terwijl ze terugdenkt aan die turbulente 19de augustus toen ze met haar gezin wilde wegvluchten van de taliban.

Net nadat de baby geboren was, zat haar man Hameed vast op de luchthaven van Kaboel en de situatie verslechterde van uur tot uur. “Hij belde me en zei: ‘kom nu naar het vliegveld!’”

In de paniekerige mensenzee hoorde Sadia de wanhopige kreten van haar man, maar hij bevond zich aan de andere kant van het hek. Haar recente bevalling in combinatie met de hitte en de wanhopige menigte werden de jonge moeder te veel: ze viel meermaals flauw. Kort voordat ze weer dreigde van haar stokje te gaan, herkende ze de neef van haar vader in de mensenmassa. Ze smeekte hem om haar baby te redden. Aan de andere kant van het hek verzocht Hameed een Amerikaanse soldaat om de boreling over de prikkeldraad heen te tillen. Het is een beeld dat de hele wereld is rondgegaan.

Volledig scherm De video van de redding ging de wereld rond. © AP

Vervolgens konden Amerikaanse militairen ook Sadia de sterk beveiligde luchthaven binnenloodsen. Pas later kwam het koppel erachter dat quasi iedereen de video van de wonderlijke redding van hun spruit had gezien.

Ontmoeting

Sadia heeft inmiddels de wens uitgesproken om de Amerikaanse soldaat te ontmoeten die haar baby in zijn armen heeft gesloten. “Ik wil hem persoonlijk bedanken voor het redden van het leven van mijn dochter.” Hameed denkt er hetzelfde over: “Het vertrouwen dat we op dat moment aan mekaar hebben geschonken, is iets dat ik mijn hele leven lang zal koesteren”.

Hameed werkt momenteel lange uren in een militair centrum waar vluchtelingen worden opgevangen. Sadia hoopt snel Engels te kunnen leren zodat ze op termijn kleuterjuf kan worden. Tot die tijd brengt ze veel tijd door met Liya. “Mijn kleine meisje wordt wakker met een glimlach en brengt me zo veel vreugde. Liya geeft me kracht.” En wie weet, zal het meisje ooit weerkeren naar Afghanistan om daar te ijveren voor meer vrouwenrechten. Het is een gedachte die Sadia hoopvol stemt.

Lees ook: