Babygorilla Theodore gered uit val van stropers Lieve Van Bastelaere

13 juli 2020

19u23 4 In het Virungapark in Congo hebben de ‘Gorilla Doctors’ samen met enkele anderen het leven van een babygorilla gered. Dat gebeurde het voorbije weekend. De kleine Theodore was verstrikt geraakt in een val die stropers hadden uitgezet. Zo’n val zetten de stropers meestal uit om kleiner wild te vangen, maar ook gorilla’s worden er vaak het slachtoffer van. Als ze het al overleven, eindigen deze dieren meer dan eens met een geamputeerde ledemaat.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de activiteiten van stropers alarmerend toegenomen in heel wat Afrikaanse landen. In het Virginia National Park was het stropen de voorbije jaren net afgenomen door de inzet van de parkwachten en de lokale bevolking. Maar Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks nog toeristen naar het park komen. Dus is ook de geldstroom opgedroogd, waardoor het loon van de parkwachters niet meer betaald kan worden. Gevolg is dat de gorilla’s en de andere dieren die in het park verblijven, niet meer naar behoren beschermd kunnen worden.

Het Nationaal Park Virunga is 7800 vierkante kilometer groot en ligt in het oosten van de Democratische Republiek Congo, vlakbij de grens met Oeganda en Rwanda. Het is bij ons vooral bekend omdat Belgische prins Emmanuel de Merode er parkdirecteur is.