Baby van Belgische moeder dood en begraven gevonden op boerderij in Brazilië

De lugubere ontdekking gebeurde woensdagochtend in Nisia Floresta, een dorp in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte, op enkele tientallen kilometers van de stad Natal, waar meer dan 800.000 mensen wonen. De politie had een tip gekregen dat op het terrein waar het gezin verbleef mogelijk een lijk was verborgen.

De tip kwam volgens ‘VNT Online’ van de eigenaar, die de boerderij sinds 2020 verhuurt aan een koppel met drie kinderen. De man, A.M. (36), groeide op in Brazilië maar is volgens ‘96 fm’ van Nederlandse afkomst. De vrouw is volgens verschillende media geboren in België en heeft de Belgische nationaliteit.

Baby plots verdwenen

De vrouw zou zwanger geraakt zijn van een vierde kind. Dat werd geboren, maar ‘verdween’ na een tijd. “We merkten vreemde dingen”, zegt Jorge de Oliveira, een van de buren. “We dachten dat het kind ziek was, maar in de loop van de maanden was het gewoon weg. Ik vroeg het aan een van de kinderen van het koppel en kreeg te horen dat het lichaam al begraven was.”

“Altaar voor zwarte magie”

Afgelopen woensdag kwamen politie en brandweer met speurhonden naar de boerderij. Bij opgravingen vonden ze botten en een deel van de schedel van het kind. Volgens ‘96 fm’ lagen die vlak bij iets wat lijkt op “een altaar voor zwarte magie”. De muren in het huis waren volgens het nieuwsportaal besmeurd met bloed.

Volledig scherm Een brandweerman bij een put waar opgravingen plaatsvonden. © RV

“Vrouw en drie kinderen teruggekeerd”

Nadat de botten van de baby gevonden werden, is A.M. (36), de vermoedelijke vader, gearresteerd. Hij ontkent echter iets te maken te hebben met de gevonden baby. Hij vertelde aan de politie dat zijn vrouw met haar drie kinderen teruggekeerd is naar België. Het gezin was recent door een rechterlijke uitspraak uitgezet uit het huis waar ze woonden, maar de vader verbleef er nog steeds.

Mishandeling

“Er liepen eerder al klachten over mishandeling van de kinderen”, zegt politiechef José Medeiros aan ‘Radio 98 FM Natal’. “Het gezin behoorde tot een religie of sekte die bepaalde soorten voedsel niet at. De kinderen waren ondervoed. De baby stierf mogelijk als gevolg van mishandeling. Het kind was niet eens geregistreerd.”

De vader is ter plaatse gearresteerd. Uit een eerste gerechtelijke analyse blijkt dat het kind ongeveer een jaar oud moet zijn geweest. Verder onderzoek moet het geslacht bepalen en hoe lang het kind al begraven was. Op het terrein vond de politie ook een laboratorium voor de aanmaak van synthetische drugs.