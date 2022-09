Baas Spotify wil dat Europese Commissie haast maakt met zaak tegen Apple

De Europese Commissie moet vaart zetten achter het aanpakken van Apple dat concurrentieverstorend gedrag zou vertonen. In een interview met de Britse zakenkrant ‘Financial Times’ sprak Spotify-baas Daniel Ek over zijn bezoek aan Brussel. Daar heeft de Zweed de Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager persoonlijk aangespoord om haast te maken.

Spotify diende in 2019 een klacht in bij de Europese toezichthouders tegen Apple. Dat bedrijf dwingt app-bouwers om in de App Store gebruik te maken van betalingssystemen van Apple. Daarvoor rekent het een commissie van 30 procent. Ook zou Spotify gebruikers niet mogen wijzen op andere betaalwijzen buiten de App Store om.

“Het is het beeld van een bedrijf dat blijft zigzaggen om maar niets te hoeven doen,” zei Ek. Hij voegde daaraan toe dat andere toezichthouders, onder meer in Japan, Nederland en Zuid-Korea, Apple in soortgelijke kwesties behoorlijk hard hebben aangepakt. De Spotify-baas drong er bij de Commissie op aan hetzelfde te doen.

“Ik vroeg haar wat ik kan doen om ervoor te zorgen dat deze zaak sneller wordt afgehandeld”, citeert FT Ek. “Als ondernemer wil je altijd dat alles gisteren gebeurt.” De Zweed erkent dat regelgevingsprocessen tijd kosten. “Maar dat betekent niet dat je niet moet proberen om ze te versnellen of om meer vooruitgang te boeken.”

Na tussenkomst van de Autoriteit Consument & Markt wijzigde Apple eerder zijn beleid voor de App Store in Nederland. Het ging in die zaak over datingapps. Apple deed toezeggingen om datingapps gebruik te laten maken van meerdere betalingssystemen. De ACM beboette Apple in totaal voor 50 miljoen euro.

Lees ook: